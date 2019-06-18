Millet İttifakı'nın CHP'den İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Habertürk'te Kübra Par'la yaptığı röportajda geçen pazar akşamı canlı yayında gerçekleşen adayların tartışma programının öncesinde moderasyonu yürütecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya ile yüz yüze görüştüklerini anlatmıştı.

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Habertürk'ten Kübra Par'a, İmamoğlu-Küçükkaya buluşmasını değerlendirdi.

"BU YOLA GİRMİŞ OLMASI DEHŞET VERİCİDİR"

Binali Yıldırım, Kübra Par'a Küçükkaya-İmamoğlu buluşmasına dair şöyle konuştu:

"Ben yüz yüze görüşmedim. Bir görüşme teklifinde de bulunmadım. Bana da yüz yüze bir görüşme teklifi yapılmadı. Ekrem Bey’in yayın öncesi moderatörle yüz yüze görüşmesi çok yanlış bir iş olmuştur. Bu bir siyasi ahlâk meselesidir. İki siyasetçinin eşit şartlarda yayına çıkması gerekirken onların yüz yüze görüşmesi şüpheler doğurmuştur. Bundan daha önemlisi siyasetçinin toplum nezdinde güvenirliliğini sorgulatır hale getirmiştir. Demek ki belediye başkanı olursa toplumun bilgisi olmadan başka görüşmeler de yapabilir. Bir taraftan şeffaflıktan bahsedip diğer yandan böyle bir yola girmiş olması dehşet verici yanlış bir davranıştır. İki adayın çıkacağı bir programda, adaylardan birinin moderatörle yüz yüze gelmesi büyük skandal".