Twitter'dan bir fotoğraf paylaşan Binali Yıldırım, "Varlığıyla bana güç veren, desteğini her zaman hissettiğim ve aynı zamanda öğretmen olan sevgili eşim Semiha Hanım'ın da #24KasımÖğretmenlerGünü'nü tebrik ediyorum" dedi.