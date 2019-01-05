Binali Yıldırım, CHP adayı İmamoğlu ile telefonda görüştü

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, Ak Parti adayı Binali Yıldırım'ın Cuma gecesi telefon ile ulaştığı CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı olsun" diyerek başarılar dilediği kaydedildi. Benzer iyi niyet dilekleri, İmamoğlu tarafından da aktarıldı.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre görüşmede, sosyal medyada Semiha Yıldırım ile Dilek İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı paylaşım da gündeme geldi. Binali Yıldırım o paylaşıma verdiği yanıt için Dilek İmamoğlu'na teşekkür etti. Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın da Dilek İmamoğlu'na selamlarını ilettiği, sergilediği duyarlı davranış için teşekkür ettiği öğrenildi.