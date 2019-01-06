Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Kırmacı Mahallesi Şaban Üstün Sokak'ta yeni başlayan bir inşaat çalışmasının, inşaatın yakınındaki 3 binaya zarar verdiği ileri sürüldü. İnşaat nedeniyle 4 ailenin yaşadığı binaların temel ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu, kayma meydana geldiği iddia edildi. Büyük endişe yaşayan ev sahipleri Ereğli Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerine haber verdi.

EKİPLER GELİP İNCELEME YAPTI

DHA'da yer alan habere göre sokağa gelen ekipler, evlerde ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, incelemenin ardından rapor tutup ayrıldı. Binaların tahliyesine gerek olup olmadığına daha sonra karar verileceği belirtildi.

"KAÇMAK İÇİN CAM AÇIK UYUYORUZ"

Evinde çatlaklar oluşan Bahar Tümer, 3 gündür binalarının ciddi tehlike yaşadığını söyledi. Geceleri uyuyamadıklarını belirten Tümer, "İnşaat firması yetkilisi bize herhangi bir şekilde dönmüyor. Daha önce de, 'Biz önlemlerimizi aldık. Yapabilecek bir şeyimiz yok. İstinat duvarını çektik. Gerisi bizi ilgilendirmiyor' dediler. AFAD ekiplerine haber verdik. Oradan da geldiler, inceleme yaptılar. İnşallah bir an evvel mağduriyetimiz giderilir. Gerçekten korku ve endişe içindeyiz. Evimde 11 aylık bebeğim var. Isınma problemi yaşamaya başladım. Oluşan çatlaklar ve çökmeler nedeniyle cam açık uyuyorum. İnşallah bir an evvel çözüm bulunur" dedi.

"BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINSIN"

Yeni yaptırdığı evinin kaymalardan dolayı temelden açıldığını ifade eden Nezahet Kapucu da, "İnşaat başladı aşağıda. O zamandan beri böyle gidiyor kademe kademe çatlaklar büyüyor. Önlem alınsın bir an önce. Korku içerisindeyiz" diye konuştu.