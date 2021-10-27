Bina girişinde yangın çıkınca mahsur kaldılar

DHA

İlçede bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binanın içine doldu.

DHA'nın haberine göre, yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kalırken, olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri üst katlarda kalan kişileri kurtarmak için çalışmalara başladı.

İtfaiye ekipleri yaşlı ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi merdivenli araçla indirdi. 3 kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın ise kısa sürede söndürüldü.