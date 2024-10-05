BİM aktüel ürünler kataloğu: 8 Ekim BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu ürünleri alışverişseverler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıda ürün satışa sunulacak. İşte, 8 Ekim 2024 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...
- 1
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. İşte 8 Ekim 2024 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...
- 2
Ofçay Binbirdem Siyah Çay 1 Kg 109,50 TL
- 3
Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 22,50 TL
Ofçay Hazine Filiz Zengin Dem Demlik Süzen Poşet Çay 30×8 gr 49,50 TL
Türk Tarım Beyaz Sirke 2 Litre 27,50 TL
-
- 4
Duru Çiya Tohumu 10×6 gr 16,50 TL
Koska Üzüm Pekmezi 700 gr 69,50 TL
Koska Çifte Kavrulmuş Tahin 550 gr 89,50 TL
Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2×700 gr 119 TL
Karina Fındıklı Sütlü Almanya Çikolatası 100 gr 39 TL
Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 gr 169,50 TL