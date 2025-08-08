Habertürk
        BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Ağustos 2025: İndirim başladı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi

        Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. 8 Ağustos Cuma gününden itibaren BİM indirimlerinde buz kırma makinesi, aksiyon kamerası, hamur yoğurma makinesi dikkat çekiyor. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM indirimleri alışveriş severler tarafından takip ediliyor. Peki BİM 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünlerin tamamı

        Giriş: 08.08.2025 - 08:32 Güncelleme: 08.08.2025 - 08:32
        • 1

          BİM 8 Ağustos kataloğu müşterilerin beğesine sunuldu. Bu Cuma BİM’de her zaman olduğu gibi pek çok elektronik eşya, mutfak malzemeleri ve her evin herkesin ihtiyacı olabilecek ürünlerin yanı sıra teknoloji ürünlerinde pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarla satılacak. İşte 8 Ağustos 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu (İndirimli ürünler listesi)

        • 2

          BİM 8 AĞUSTOS AKTÜEL 2025 KATALOĞU

          Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

          Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL

          Buz Makinesi 3.490 TL

          Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

          Sürgülü Aspiratör 1.349 TL

        • 3

          Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

          Simplicty Krep Tava 649 TL

          Simplicty Wok Tava 799 TL

          Simplicty Tava 699 TL

          Santoku Bıçağı 329 TL

          Manuel Rondo 649 TL

        • 4

          Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

          16 İnç Pervaneli Vantilatör 949 TL

          Ütü Masası 799 TL

          Kelebek Kurutmalık 649 TL

        • 5
