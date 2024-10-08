BİM aktüel ürünler kataloğu: 8-9 Ekim BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?
BİM 8-9 EKim 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi gibi temel ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte 8-9 Ekim BİM aktüel kataloğu indirimli liste
Giriş: 08.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:49
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BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 8-9 Ekim tarihlerinde geçerli olacak indirimli listede çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünlerde bulunuyor. Peki 8-9 Ekim BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?
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