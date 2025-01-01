BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Ocak BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Ocak'tan itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünlerinde bardak seti, düdüklü tencere, fırın indirimde olacak. İşte BİM kataloğunun tamamı
Giriş: 01.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:20
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3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 3 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
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