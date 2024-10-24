BİM aktüel ürünler kataloğu: 25 Ekim BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 25 Ekim'den itibaren BİM indirimlerinde kurutmalık, bardak, tencere, düdüklü tencere, ankastre ocak yer alıyor. İşte 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden farklı malzemede ürün yer alıyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
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25 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Alüminyum Kurutmalık 899 TL
Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 129 TL
Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 89 TL
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Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
Paşabahçe Echo Çay Bardağı 6'lı 149 TL
Paşabahçe Iconic Su Şişesi 540 cc 99 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 2500 cc 189 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL
Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 79 TL
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