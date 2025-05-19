BİM 20-23 Mayıs aktüel kataloğu paylaşıldı. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Salı ve Cuma fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM 20-23 aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünler listesi...