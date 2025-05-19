20-23 Mayıs kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM'de yaz hazırlıkları başladı. 20-23 Mayıs kataloğu ile güncel ürünler alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 20-23 Mayıs'ta; tatil ürünleri, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 20-23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 19.05.2025 - 20:39 Güncelleme: 19.05.2025 - 20:39
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BİM 20-23 Mayıs aktüel kataloğu paylaşıldı. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Salı ve Cuma fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM 20-23 aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünler listesi...
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