BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos Salı: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma gününe özel BİM indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Tarak çeşitleri, saç kremi, kabak banyo kesesi ve makyaj seti gibi ürünleri indirimde bulunuyor. Peki, 19 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Toz deterjan 10 kg 275 TL, bulaşık makinesi kapsülü 50'li 185 TL, 12'li kağıt havlu 95 TL ve 24'lü tuvalet kağıdı 159,50 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM 19 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu
19 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG
Torku Süt 1 L: 26,75 TL
Sarp Et Dana Döner 500 g: 235 TL
Arpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 g: 119 TL
Aytaç Piliç Sucuk 450 g: 79 TL
Dost Tam Yağlı Yoğurt 5 kg: 159,50 TL
Namet Dana Macar Salam 2x50 g: 42,50 TL
