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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Aralık 2024: Motosiklet geliyor! BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Aralık 2024: Motosiklet geliyor! BİM aktüel indirimlerinde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü birbirinden farklı ürün indirime giriyor. BİM 13 Aralık kataloğunda Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL, Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL, Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:54
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftanın BİM kataloğunda pek çok ürün bulunuyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 13 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        • 2

          13 ARALIK CUMA YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL

          Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL

          Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

          2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

          Lovell Blender Set 1.275 TL

          Karla El Mikseri 799 TL

          Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL

        • 3

          Fakir Buharlı Ütü 995 TL

          Avuç İçi Ütüsü 899 TL

          Fanlı Konvektör 1.375 TL

          Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

          Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

          Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

          Pet Su Sebili 699 TL

          Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL

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