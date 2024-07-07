Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla BİM aktüel ürünler belli oldu. Her hafta paylaşılan BİM aktüel afişlerinde evinizin ihtiyaçlarından elektronik aletlere varıncaya kadar birçok ürün çeşidi yerini alıyor. Peki BİM aktüel ürünlerde neler var?