BİM aktüel ürünler 9-12 Temmuz 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
Yeni haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden kaliteli ürünleri indirimli liste halinde sunan BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet var. 9 Temmuz BİM aktüel ürünlerde aşurelik malzemeler dikkat çekerken 12 Temmuz kataloğunda ise teknolojik aletler bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 9-12 Temmuz 2024
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Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla BİM aktüel ürünler belli oldu. Her hafta paylaşılan BİM aktüel afişlerinde evinizin ihtiyaçlarından elektronik aletlere varıncaya kadar birçok ürün çeşidi yerini alıyor. Peki BİM aktüel ürünlerde neler var?
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BİM 12 TEMMUZ 2024 FİYAT LİSTESİ
Senna 50" Ultra HD Google TV: 10 bin 999 lira
Senna 42" Full HD Google TV: 6 bin 999 lira
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2 bin 999 lira
Fakir Dik Süpürge: 1.799 lira
Robot Blender Set: 1.399 lira
Kumtel USB Mini Fan: 179 lira
Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 lira
Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 lira
Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 lira
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Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2 bin 999 lira
Fakir Dik Süpürge: 1.799 lira
Robot Blender Set: 1.399 lira
Kumtel USB Mini Fan: 179 lira
Kumtel Şarjlı El Fanı: 129 lira
Vücut Analizli Akıllı Tartı: 479 lira
Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 265 lira
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BİM 9 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER
İçim 3×180 gr Labne: 99 TL
Feast Parmak Patates: 75 TL
Özgüllü 1 Kg Tereyağı: 289 TL
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Yurt 200 gr Hazır Aşure: 26,50 TL
Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt: 149 TL
Tada 400 gr Mısır Konservesi: 26,50 TL
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