BİM'de eylül sonu fırsatları: BİM 30 Eylül kataloğu yayında!
BİM 30 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 30 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
Giriş: 28.09.2025 - 19:29 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:29
BİM aktüel 30 Eylül Salı kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte 30 Eylül Salı BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
