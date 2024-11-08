BİM aktüel 12-13 Kasım kataloğu: Çekme karavan ve tiny house geliyor!
BİM 12-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik aletler, büyük ve küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 12-13 Kasım 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
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BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 12-13 Kasım 2024 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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12 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Milka Sütlü Çikolata Kaplamalı Çilek Dolgulu Çikolata 300 g 99 TL
Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 95 TL
Karina Üzümlü Ve Fındıklı Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL
Schogetten Fındıklı Beyaz Almanya Çikolatası 100 g 45 TL
Ülker Albeni Bisküvi Parçacıklı Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi 170 g 29,50 TL
Eti Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 60 g 45 TL
Eti Maximus Sütlü Çikolata Kaplı Fıstıklı Nuga 4x36 G 34,50 TL
Tadelle Fındıklı Çikolatalı Gofret 4x30 g 55 TL
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12 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Yörsan Az Yağlı Yoğurt 5 kg 139 TL
Güney Tereyağı 1000 g 259 TL
Yörsan %2,3 Yağlı Susurluk Ayranı 1 L 28,50 TL
Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 239 TL
Sek Labne 3x180 g 87,50 TL
Yelken Tam Yağlı Dilimli Klasik Peynir 450 g 129 TL
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Verandalı 8500 Flat Tiny House: 20 metrekarelik yaşam alanına sahip olan bu tiny house, 4 yetişkinin rahatça konaklayabileceği özelliklerde. Modüler ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunan tiny house, 599.000 TL fiyatıyla satışta olacak.
3.70 Metre Çekme Karavan: E-belgeli aydınlatma, güneş paneli ve çift kişilik ranza gibi birçok modern özelliği bulunan bu çekme karavan, doğada konforlu bir yaşam sunuyor. Bu ürün, 229.000 TL fiyatla yer alıyor.
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NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS: 150 litre dondurucu ve 340 litre soğutucu bölmesiyle büyük aileler için ideal. Kapı açık alarmı ve tatil modu gibi özelliklere sahip bu buzdolabı, 19.975 TL’den satışta olacak.
BUZDOLABI KEY 330 STE: Küçük alanlar için uygun olan bu model, 71 litre dondurucu ve 245 litre soğutucu kapasitesi sunuyor. Sebze saklama bölmesi gibi pratik çözümlerle donatılan bu ürün, yalnızca 11.275 TL’ye alıcılarını bekliyor.
8 KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM: İnverter motor ve dengesiz yük kontrolü gibi özellikleri ile dikkat çeken bu çamaşır makinesi, 9.750 TL’ye satışa sunulacak. Çocuk kilidi ve taşma emniyeti ile güvenli bir kullanım sağlıyor.
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS: Su taşma emniyeti, tuz/parlatıcı uyarı ışığı gibi donanımlarla donatılan bu bulaşık makinesi, mutfak işlerinizi kolaylaştıracak. BİM 12 Kasım kataloğunda sadece 10.750 TL fiyatıyla yer alıyor.