Her hafta salı ve cuma günleri alıcıyla buluşan BİM aktüel ürünler listesi yayımlandı. 11 Ekim BİM kataloğunda; Urban saç bakım ürünleri, organik yiyecek çeşitleri, maske ve serum seçenekleri ile yüz bakım ürünleri ve daha birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...