Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 4 Kasım 2025 aktüel ürünler: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM 4 Kasım 2025 aktüel ürünler: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM 4 Kasım Salı gününe özel indirim kataloğunu duyurdu. Salı gününden itibaren pirinç, sucuk, kaşar peynir, karadut özü indirimde olacak. Gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. İşte, 4 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. Bu hafta Salı gününden itibaren Karadut özü 670 gram 189 TL, 250 ML enerji içeceği 19,50 TL, 500 gram dana kangal sucuk 229 TL, tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 Gram 329 TL’den satışa çıkacak. İşte BİM kataloğunun tamamı

        • 2
        • 3
        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Habertürk Anasayfa