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BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Teknoloki ürünleri, küçük ev aletleri, tekstili ürünleri ve birçok züccaciye ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıktı. 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 31 OCAK 2020 CUMA
Apple 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL
Philips Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL
Proware Elektrikli Çivi Zımba Makinesi 119 TL
Memo Stick Telefon Tutucu çeşitleri 9,95 TL
Telefon Tutucu 1,45 TL
Katlanabilir Yaylı Yatak 169 TL
Çift taraflı kullanıma uygun Çocuk Penye Yelek 12,95 TL
Oyuncak Puset 14,95 TL
Oyuncak Garaj Seti 34,95 TL
Mini Hippolar 29,95 TL
Değerler Okyanusu Karma Kitaplar 1,50 TL
Kadın Ev Terliği 17,95 TL
Yıkanabilir Halı Örtüsü 37,95 TL
Kadın Kadife Alt Eşofman 24,95 TL
Pamuktan imal edilmiş 2’li Yastık Kılıfı 9,95 TL
Kapı Önü Paspas 6,95 TL
PVC tabanlı Erkek - Kadın Ev Terliği 17,95 TL
Deterjan Hazneli Spreyli Mop 49,95 TL
Decolove Çok Amaçlı Çekmece Şifonyer 229 TL
Kumtel Set Üstü Ocak 289 TL
Luxell Turbo Fırın 219 TL
Kiwi 2’si 1 Arada Standlı Blender ve Spor Blender 149 TL
Arnica El Blender ve Çırpıcı Seti 99 TL
Chef’s Granit Efektli Krep Tava 29,95 TL
Chef’s Granit Efektli Wok Tava 29,95 TL
Lav Saklama Kabı 1,95 TL
Lüsterli Tekli Kare Salata Kasesi 6,95 TL
Kapaklı Kare Sığ Saklama Seti 14,95 TL
Ayrıca tek fiyat Plastik Ürünler sadece 2,45 TL
Chef’s 5 Parça Granit Efektli Set 139 TL
Paşabahçe 6’lı Beykoz Kristalin Çay Bardağı 29,95 TL
Çember Çiçekli Dekoratif Duvar Süsü 4,95 TL
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