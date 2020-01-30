BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Teknoloki ürünleri, küçük ev aletleri, tekstili ürünleri ve birçok züccaciye ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıktı. 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 31 OCAK 2020 CUMA

Apple 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL