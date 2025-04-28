BİM 29 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim var. BİM 29 Nisan indirimlerinde tereyağ, yoğurt, ayran, tost peyniri, labne var. Öte yandan bebek bezlerinde indirim olacak. Tablet deterjan 129 TL, çamaşır makinesi temizleyicisi 28,50 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
Giriş: 28.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:05
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BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim var. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
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