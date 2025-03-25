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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 28 Mart 2025 aktüeli yayınlandı: BİM'e bu hafta bahçe aksesuarları ve malzemeleri geliyor

        BİM 28 Mart 2025 aktüeli yayınlandı: BİM'e bu hafta bahçe aksesuarları ve malzemeleri geliyor

        mini buzdolabı, Türk kahve makinesi, saç şekillendirici, airfryer, cam doğrayıcı başta olmak üzere bahçesi olan vatandaşların kullanabileceği çeşitli aksesuarlar ve malzemeler geliyor. Öte yandan, mutfak gereçleri ve teknolojik aletler de aktüelde yer alan ürünlerden oldu. İşte, BİM 28 Mart 2025 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:57
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        • 1

          BİM 28 Mart aktüeli yayınlandı. Bahar aylarıyla beraber bahçesini düzenlemek ve süslemek isteyenler için birçok aksesuar ve malzeme bu katalogta satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra, mutfakta pratiklik sağlayan küçük ev aletleri ve teknolojik ürünler de aktüelde yer alıyor. İşte, BİM 28 Mart 2025 aktüel ürünleri...

        • 2

          BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

          Dikiş İğnesi Çeşitleri 9,50 TL

          Terzi Makası 29,50 TL

          Mezura ~1,5 M 15 TL

          Perde Düğmesi Çeşitleri 15 TL

          Toplu İğne Kutusu 29,50 TL

          Angora Yumak 109 TL

        • 3

          BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

          Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL

          Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL

          Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

          Pürmüz Seti 319 TL

          Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL

          Budama Testeresi ~30 cm 159 TL

          Budama Makası 199 TL

          Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL

          Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL

          Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL

          Spiral Hortum Seti 359 TL

          Esnek Hortum Seti 399 TL

        • 4

          BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

          Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

          Mini Buzdolabı 4.975 TL

          Philips Süpürge 5.975 TL

          Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

          Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL

          Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

          Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

          Cam Doğrayıcı 999 TL

          Philips Air Fryer 4.290 TL

          Mini Ütü 990 TL

        • 5

          BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

          Pastel Renkli Çay Seti 339 TL

          Elegan Kupa ~225 cc 99 TL

          Terra Meşrubat Bardağı ~475 Cc 109 TL

          Terra Su Bardağı ~360 Cc 99 TL

          Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 49 TL

          Mottolu Cam Kupa ~250 cc 55 TL

          Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı ~120 cc 239 TL

        • 6

          BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

          Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL

          Solar Aydınlatma Sistemi 1.290 TL

          Dekoratif Yusufçuk ~8,5 cm 85 TL

          Dekoratif Kuş 59 TL

          Bambu Rüzgar Zili 229 TL

          Dekoratif Saksı Kenarı Sincap 129 TL

          Hasır Kuş Yuvası 129 TL

          Örme Dekoratif Sepet 149 TL

        • 7

          BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

          Özel Arabalar Serisi 149 TL

          Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz-Sil Serisi 189 TL

          Dinozora Dönüşen Robot 219 TL

          Blok Oyuncak 399 TL

          Oyuncak Kediler 229 TL

          Oyuncak Pet ve Aksesuarları 239 TL

          Terlik Erkek 119 TL

          Pijama Takımı Erkek 359 TL

          ABS Valiz Çeşitleri 639 TL

        • 8

          BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

          Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL

          Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL

          Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

          Pürmüz Seti 319 TL

          Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL

          Budama Testeresi ~30 cm 159 TL

          Budama Makası 199 TL

          Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL

          Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL

          Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL

          Spiral Hortum Seti 359 TL

          Esnek Hortum Seti 399 TL

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