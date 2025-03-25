BİM 28 Mart 2025 aktüeli yayınlandı: BİM'e bu hafta bahçe aksesuarları ve malzemeleri geliyor

BİM 28 Mart aktüeli yayınlandı. Bahar aylarıyla beraber bahçesini düzenlemek ve süslemek isteyenler için birçok aksesuar ve malzeme bu katalogta satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra, mutfakta pratiklik sağlayan küçük ev aletleri ve teknolojik ürünler de aktüelde yer alıyor. İşte, BİM 28 Mart 2025 aktüel ürünleri...