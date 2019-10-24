Her hafta birbirinden kalitetli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ile raflardındaki yerinş alacak. BİM 25 EKİM 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimiz Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX ve birçok ürünler BİM'de yerinş alacak. İşte, BİM 24 Ekim ürünler kataloğu...