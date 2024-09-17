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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 20 Eylül kataloğu: BİM'e bu hafta motosiklet geliyor! BİM aktüel ürünler fiyat listesi açıklandı!

        BİM'e motosiklet geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; motosiklet, buhar makinesi, seyahat ürünleri, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 20 Eylül Cuma 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 20:20 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:20
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        • 1

          BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta eylül ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        • 2

          BİM AKTÜEL 20 EYLÜL 2024 KATALOĞU

          Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL

        • 3

          Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.999 TL

          Senna 32 İnç HD Ready Android Smart TV 4.799 TL

          Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.999 TL

          Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL

          Tost Makinesi 1.299 TL

          Dijital Baskül 279 TL

          3'lü Zigon Sehpa 679 TL

          Elektronik Su Pompası 129 TL

          Mutfak Tartısı 189 TL

        • 4

          SGS 20 V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL

          Darbeli Matkap 600 w 899 TL

          Kıl Testere Takım Seti 199 TL

          Mini Pense Seti 329 TL

          Su Terazisi 129 TL

          Kemer Delme Pensesi 169 TL

          Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL

        • 5

          4'lü Çerezlik 99 TL

          2'li Seramik Oval Tabak 189 TL

          Ayaklı Cam Çay Bardağı 199 TL

          3'lü Ayaklı Kahve Yanı Bardak 129 TL

          Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL

          Kristal Sürahi 89 TL

          Saklama Kutusu 2 L 39,50 TL

          Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL

          5'li Fonksiyonel Salata Seti 149 TL

        • 6

          Squishmallows 329 TL

          HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.775 TL

          Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak 229 TL

          Okul Öncesi Matematik Kutusu 229 TL

          Dinozor Sürtmeli Arabalar 69 TL

          Neon Renkli Bloklar 199 TL

        • 7

          Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti 79 TL

          Oyuncak Fön Makinesi Saç Şekillendirme Seti 229 TL

          Yumuşak Oyuncaklar 99 TL

          Oyuncak Çamaşır Makinesi / Ocak 109 TL

        • 8

          PP Valiz Büyük boy 799 TL

          PP Valiz Orta boy 699 TL

          Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

          Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

          Flamlı Eşarp 62,50 TL

          Yazma 62,50 TL

        • 9

          Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL

          Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL

          Yüz Havlusu 65 TL

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