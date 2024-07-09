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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 12 Temmuz 2024 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta 'gaming' ürünler geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM 12 Temmuz 2024 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta 'gaming' ürünler geliyor

        BİM 12 Temmuz aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta bilgisayar oyunu oynamayı sevenler için gaming kulaklık, klavye, mouse ve mikrofon gibi birçok ürün geliyor. Ayrıca yaşam, tekstil ve teknolojik alet kategorisinden de birçok parça raflarda yerini alacak. İşte, BİM 12 Temmuz aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:48
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        • 1

          BİM, yüzlerce ürüne yer verdiği 12 Temmuz 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta bilgisayar oyunu sevenler için onlarca 'gaming' ürün geliyor. Bunun dışında aktüelde; elektrikli katlanabilir bisiklet, elektriklli süpürge, blender seti, çelik tencere ve tekstil ürünler de yer alıyor.

        • 2

          BİM 12 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

          Senna 42 İnç Full Hd Google Tv 6.999 TL

          Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL

          Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL

          Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL

          Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL

          Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL

          Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL

          Kumtel Usb Mini Fan 179 TL

          Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL

          İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL

          İbrik Mozaik Lamba Ml02 999 TL

          Deveboynu İbrik Mozaik Lamba Ml04 799 TL

          Gaz Lambası 199 TL

        • 3

          Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL

          Chef's Kızartma Tenceresi 259 TL

          Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL

          Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

          Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL

          Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL

        • 4

          Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL

          Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL

          RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

          27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL

          Plenty Pasta Cila 59 TL

          Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL

          Plenty Motor Temizleyici 500 ml 39 TL

          Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml 39 TL

          Plenty Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 34 TL

        • 5

          Çaydanlık 599 TL

          Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL

          Colorina 1-Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

          Colorina 2-Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

          Colorina 3-Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL

          Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 TL

          Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 119 TL

          Chef's Krep Tava 199 TL

          Benante Dondurma Kaşığı 75 TL

          LAV Renkli Dondurmalık 79 TL

          LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 89 TL

          LAV Salata Kasesi 2'li 99 TL

          Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı 119 TL

          Okyanus Home Un Eleği 39,50 TL

          Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 129 TL

          Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 109 TL

          Pasta Süsü Çeşitleri 29 TL

          Cam 6'lı Çay Kaşığı 22,50 TL

          Pasta Sıvama Standı 79 TL

          Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 39 TL

          Meybuz Kalıbı 34,50 TL

          Krema Pompası 39,50 TL

        • 6

          Merserize Şapka Kadın 139 TL

          Şapka Erkek 139 TL

          Merserize Şapka Kız Çocuk 119 TL

          Kulaklı Şapka Çocuk 159 TL

          Askılı Şort Takım 175 TL

          Hambez Şort 139 TL

          Masa Örtüsü 89 TL

          Demlematik 22,50 TL

        • 7

          PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL

          Akıllı Saat Pssw20 449 TL

          Bluetooth Speaker 249 TL

          Tws Kulaklık 329 TL

          Gamıng Kulaklık Standı 349 TL

          Kulaküstü Gamıng Kulaklık 3.5 Jack 349 TL

          Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

          Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

          Tws Gamıng Kulaklık 379 TL

          Gamıng Klavye Pgs201 299 TL

          Gamıng Klavye Mini Pgs202 199 TL

          Gamıng Masaüstü Mikrofon Pgs402 325 TL

          Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy Pgs307 249 TL

          Gaming Mouse Pgs301 159 TL

          Gamıng Mouse + Mouse Pad Pgs303 179 TL

          Gaming Mouse Pgs302 299 TL

          Gaming Mouse Pad Pgs305 179 TL

          Gaming Mouse Pad Işıklı Orta Boy Pgs306 179 TL

          Gamıng Mouse Pad Pgs304 109 TL

          Gamıng Masaüstü Speaker Pgs403 469 TL

          Tv Arkası Led Aydınlatma Pgs405 149 TL

          Duvar Petek Led Ambians Aydınlatma Pgs406 299 TL

          Usb Çoklayıcı Pgs407 119 TL

        • 8

          Articolo Gözlük Kabı 159 TL

          Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL

          Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL

          Balon Dekorasyon Seti 179 TL

          Articolo Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL

          Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL

          Articolo Küçük Fotoğraf Albümü 99 TL

          Oyuncak Helikopter 69 TL

          Oyuncak Jip Seti 149 TL

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