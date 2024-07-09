BİM, yüzlerce ürüne yer verdiği 12 Temmuz 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta bilgisayar oyunu sevenler için onlarca 'gaming' ürün geliyor. Bunun dışında aktüelde; elektrikli katlanabilir bisiklet, elektriklli süpürge, blender seti, çelik tencere ve tekstil ürünler de yer alıyor.