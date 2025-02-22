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        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

        BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı?

        BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan ön değerlendirme işlemlerinin ardından, sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı?" İşte 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 22:57 Güncelleme: 22.02.2025 - 22:57
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        • 1

          Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçlarında geri sayım başladı. 23 Şubat’ta sona erecek ön değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihte açıklanacak. Peki, "BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 BİLSEM sonuç tarihi...

        • 2

          BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          BİLSEM değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek. Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

        • 3

          BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

          Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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