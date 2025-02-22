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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Diş hekimini başından vuran zanlı: 2 çocuğumun babası çıktı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Diş hekimini başından vurdu! Zanlıdan müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"

        İzmir'de, 49 yaşındaki diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i, silahla başından vurup ağır yaralayan 34 yaşındaki M.E. adlı erkek şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı. M.E.'nin, daha önce ortak iş yaptığı Düşmez'in, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:14
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        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
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        İzmir Konak'ta olay, dün saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

        Mehmet Emrah Düşmez'in durumu ağır.
        Mehmet Emrah Düşmez'in durumu ağır.

        DHA'daki habere göre ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in (49) oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. (34) geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.

        KANLI GÖRÜNTÜYÜ ANNESİNE GÖNDERDİ

        M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi.

        DİŞ HEKİMİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi M.E.'yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

        10 YIL ÖNCE ORTAK İŞ YAPMIŞLAR

        Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.

        "DNA TESTİNDE İKİ ÇOCUĞUMUN BABASI ÇIKTI"

        M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        #İzmir
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