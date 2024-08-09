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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta?

        BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2024: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta?

        BİLSEM mülakat sonucu sorgulama ekranı 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Bilim ve Sanat Merkezleri 2023-2024 mülakat değerlendirme süreci 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Takvime göre BİLSEM mülakat sınavı sonuçları 31 Temmuz'da ilan edilecekti. Ancak belirlenen tarihte açıklama gelmedi. Bu sebeple öğrenciler ve velileri bireysel değerlendirme sonuçları için Millî Eğitim Bakanlığı duyurularını yakından takip ediyor. meb.gov.tr adresi sık sık ziyaret ediliyor. Peki BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 BİLSEM mülakat sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:25
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        • 1

          Bilim ve Sanat Merkezleri bireysel değerlendirme süreci 26 Temmuz’da tamamlandı. Sonuçların ise 31 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu sebeple BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için bekleyiş sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından yetenek alanlarına göre yerleştirilen öğrenciler için kayıt süreci başlayacak. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı.

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz tarihinde ilan edilecekti.

          Ancak 2024 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          BİLSEM mülakat sınavı 2024 sonuçlarının yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor.

          Konu ile ilgili bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

          Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

          BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler netlik kazanacak. Ardından bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci başlayacak.

          Takvime göre BİLSEM bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 05-09 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacaktı. BİLSEM kayıtları ise 05 Ağustos ile 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecekti.

          Ancak sonuçlar açıklanmadığından bu tarihlerde de değişiklik olacak. Yeni tarihler açıklandığında haberimize eklenecektir.

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