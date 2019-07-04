BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular çığ gibi büyüyor. Yetenekli öğrencilerin, başarılı olduğu alanda eğitim görebileceği BİLMSEM için mülakatlar gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanmasında...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN

BİLSEM mülakatları 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Mülakat sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar ise 19 Temmuz'da MEB üzerinden yayınlanacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİLSEM'DE BU YIL 134 BİN 701 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Öte yandan Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

Bu yılın eğitim-öğretim dönemi için genel zihinsel yetenekten 78 bin 707, resim yeteneğinden 40 bin 539 ve müzik yeteneğinden de 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrenci bireysel değerlendirmeye alındı.

Bu sayı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde genel zihinsel yetenekte 23 bin 405, resim yeteneğinde 9 bin 709, müzik yeteneğinde 5 bin 58 ve toplamda 38 bin 172 oldu.

Gelecek yılın eğitim öğretim dönemine yönelik BİLSEM'lere öğrenci seçim süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin e-Okul sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri tarafından 3-14 Aralık tarihlerinde aday gösterilmesiyle başlamıştı.

Sonuçları açıklanacak grup tarama uygulamasında baraj puanın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.