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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri açıklandı mı? MEB BİLSEM takvimi

        BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci Ön Değerlendirme Uygulama Sonuçları 7 Mart'ta açıklandı. Bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, bireysel değerlendirme uygulamalarının ne zaman yayımlanacağı ve söz konusu uygulamalara giriş belgelerinin hangi gün erişime açılacağı konusunda araştırmalara başladı. Bu kapsamda MEB BİLSEM takvimi 2025 mercek altına alındı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman yapılacak? 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:15
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        • 1

          2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci devam ediyor. MEB tarafından yayımlanan BİLSEM takvimi doğrultusunda ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçlar ise 7 Mart'ta açıklandı. Gözler ise BİLSEM bireysel değerlendirme tarihlerine ve giriş yerlerine çevrildi. Nisan ayında başlayacak bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Peki, 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

        • 2

          BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI NE ZAMAN?

          Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

        • 3

          BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler, bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgelerini 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

        • 4

          KAYIT TAKVİMİ

          Süreci başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 28 Temmuz- 29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        • 5

          BİLSEM NEDİR?

          Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

        • 6

          BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

          Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

          BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

        • 7
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