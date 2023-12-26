BİLSEM başvuru kılavuzu yayımlandı! 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinin katılım gösterdiği Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında tamamlanacak. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimi ile 2024 BİLSEM sınav tarihleri...
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BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. 2024 yılı BİLSEM kılavuzunun paylaşılmasının ardından sınav tarihleri de netlik kazandı. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
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BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
08-19 Ocak 2024 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.
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2023 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
2023 yılı BİLSEM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.
Bireysel değerlendirme sınavı ise 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.
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BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ
25-29 Aralık 2023: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
02- 05 Ocak 2024: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması
08-19 Ocak 2024: Gözlem formlarının doldurulması
22-26 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
31 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
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10 Şubat- 14 Nisan 2024: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
18 Nisan 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Nisan 2024: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
29 Nisan- 03 Mayıs 2024: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi
06-10 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
15 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
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26 Mayıs- 26 Temmuz 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
31 Temmuz 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
05-09 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
12-16 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
05-29 Ağustos 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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