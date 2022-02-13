Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Billy Bob Thornton dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş!

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Billy Bob Thornton'ın, üçüncü kez dede olduğunu torunu doğduktan 18 ay sonra öğrendiği ortaya çıktı. Ünlü yıldızın oğlu Harry James, babasından gelecek tepkiden korktuğu için bu durumu saklamak zorunda kaldığını açıkladı

13.02.2022 - 12:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2000-2003 yılları arasında Oscar ödüllü aktris Angelina Jolie ile yaptığı evlilikle de bilinen oyuncu Billy Bob Thornton'ın dört çocuğundan biri olan Harry James Thornton, ilginç bir açıklamada bulundu. 

  • E! kanalında yayınlanan 'Relatively Famous: Ranch Rules' adlı reality şovda yer alan Harry James, program esnasında ikinci kızı dünyaya geldikten sonra yaşadıklarını anlattı.

  • "İLK KIZIM DOĞDUĞUNDA 19 YAŞINDAYDIM"

    Thornton, büyük kızı Mia doğduğunda, kendisinin henüz 19 yaşında olduğunu hatırlattı. Harry James Thornton, sonra da "İkinci kızım Nikita dünyaya geldiğinde bunu babama nasıl söyleyeceğimi bilemedim." dedi. Thornton, bu süre içinde babası Billy Bob Thornton'ı birkaç kez gördüğünü ama asla bebekten söz etmediğini belirtti.

  • "BABAMDAN PARA İSTEMEK ZORUNDA KALMIŞTIM"

    Harry James Thornton, bunun nedenini de "Korkuyordum!" diyerek açıkladı. Thornton, daha sonra "Bu ikinci bebeği nasıl karşılayacağını bilmiyordum. İlk kızım Mia dünyaya geldiğinde babamdan para istemek zorunda kalmıştım. Babamın, beni yine o zamanlardaki gibi olgunlaşmamış biri olarak görmesini istemedim." ifadelerini kullandı.

  • Thornton, doğumundan 18 ay sonra babasına bir torunu daha olduğunu söylediğinde ünlü oyuncunun korktuğu gibi bir tepki vermediğini de anlattı. Harry James Thornton, yeni bir torunu olduğunu öğrenince babasının "Bana söylemeliydin. Neden kızayım?" dediğini de sözlerine ekledi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.