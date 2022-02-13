"NE KADAR İŞİ OLURSA OLSUN BABAM BİZE VAKİT AYIRIRDI"

Kendisi ve kardeşleri çocukken babası Billy Bob Thornton'ın, işleri gereği çok sık seyahat etmek zorunda kaldığını anlatan Harry James Thornton, "Ne kadar işi olursa olsun, babam bizim için hep zaman yaratırdı. Şimdi ben de bir babayım ve kendi çocuklarıma da babamın bize davrandığı gibi davranmaya çalışıyorum. Onları mutlu etmek için her şeyi yaparım. Baba olmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.