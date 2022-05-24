Billur Kalkavan'dan korkutan haber... 59 yaşındaki sevilen isim, kansere yakalandı. Konuyla ilgili olarak Billur Kalkavan'ın hastalığı ve son açıklamasını bir araya getirdik...
INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'ın (59) akciğer kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Üzücü haber oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.
"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEKTİR"
Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
BİLLUR KALKAVAN'DAN AÇIKLAMA
Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun." mesajlarının ardından açıklama yaptı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Billur Kalkavan, "Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın." dedi.
Ayrıca bir ricada bulunan ünlü oyuncu, "Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum." ifadelerini kullandı.
BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?
Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.
1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.
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