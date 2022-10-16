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Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Billur Kalkavan cenazesi nerede defnedilecek?

Bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başlayan Billur Kalkavan, söz konusu tedavi sonrası vücudunda türeyen mantar sebebiyle aramızdan ayrıldı. Magazin dünyasını yasa boğan olay sonrası Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

16.10.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • 59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ile ilgili bilgiler belli oldu. Binlerce vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı konuya ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

  • BİLLUR KALKAVAN'IN CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI

    Ani vefatıyla herkesi yasa boğan Kalkan'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Ünlü ismin yakın dostu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törene dair detayları paylaştı.

  • Büyüküstün, paylaşımında; "Billur Kalkavan, 17 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Tüm sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.

  • "IŞIKLAR İÇİNDE UYU CANIM BİLLUR"

    Ancak Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan (59), 15 Ekim Cumartesi günü hayatını kaybetti. Instagram hesabından yakın arkadaş olduğu oyuncunun fotoğrafını paylaşan yönetmen Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" mesajını yazdı.

  • Hülya Koçyiğit, Tuba Büyüküstün, Seren Fosforoğlu, Armağan Çağlayan, Nurgül Köse, Yonca Evcimik , Uğurkan Erez, Doğa Rutkay, Ayşe Özyılmazel, Tuğba Özay ve Ebru Destan gibi ünlüler de sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.

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