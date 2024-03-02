Billie Eilish'ten çarpıcı itiraf, "Rüyamda Christian Bale'ı görünce sevgilimden ayrıldım"
Billie Eilish, verdiği röportajda, Christian Bale'ı gördüğü bir rüya yüzünden eski bir erkek arkadaşından ayrıldığını açıkladı
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'Lovely', 'Bad Guy' ve 'Ocean Eyes' gibi şarkıları seslendiren ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, Oscar Ödülleri öncesinde Amelia Dimoldenberg'e verdiği röportajda, rüyasında Christian Bale'i görmesinin, o dönemki ilişkisinin yürümediğinin farkına varmasına yol açtığını itiraf etti.
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"AKLIM BAŞIMA GELDİ"
"Gerçekçi olmalıydım" diyen Billie Eilish; "Birkaç yıl önce Christian Bale ile ilgili bir rüya gördüm. Güneş ışığında küçük bir kafedeydik ve erkek arkadaşımdan ayrılmam gerektiğini fark etmemi sağladı. Hayır, gerçekten. Uyandım ve aklım başıma geldi" dedi.
Billie Eilish, rüyadan kısa bir süre sonra o zamanki erkek arkadaşından ayrılmıştı.
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Röportajın ilerleyen yerlerinde Billie Eilish, en sevdiği 'Spice Girl'ün hangisi olduğu ve Uno oynarken 'şiddet' eğilimleri göstermesi hakkında samimi bir şekilde konuştu. Ayrıca kırmızı halıda röportaj yapanların kendisine 'Mutlu musun?' diye sormasından nefret ettiğini de itiraf etti.
Fotoğraflar: Depo, Avalon, Shutterstock
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