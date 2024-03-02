Billie Eilish'ten çarpıcı itiraf, "Rüyamda Christian Bale'ı görünce sevgilimden ayrıldım"

Röportajın ilerleyen yerlerinde Billie Eilish, en sevdiği 'Spice Girl'ün hangisi olduğu ve Uno oynarken 'şiddet' eğilimleri göstermesi hakkında samimi bir şekilde konuştu. Ayrıca kırmızı halıda röportaj yapanların kendisine 'Mutlu musun?' diye sormasından nefret ettiğini de itiraf etti.

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