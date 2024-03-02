Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Billie Eilish'ten çarpıcı itiraf, "Rüyamda Christian Bale'ı görünce sevgilimden ayrıldım"

        Billie Eilish'ten çarpıcı itiraf, "Rüyamda Christian Bale'ı görünce sevgilimden ayrıldım"

        Billie Eilish, verdiği röportajda, Christian Bale'ı gördüğü bir rüya yüzünden eski bir erkek arkadaşından ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Lovely', 'Bad Guy' ve 'Ocean Eyes' gibi şarkıları seslendiren ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, Oscar Ödülleri öncesinde Amelia Dimoldenberg'e verdiği röportajda, rüyasında Christian Bale'i görmesinin, o dönemki ilişkisinin yürümediğinin farkına varmasına yol açtığını itiraf etti.

        • 2

          "AKLIM BAŞIMA GELDİ"

          "Gerçekçi olmalıydım" diyen Billie Eilish; "Birkaç yıl önce Christian Bale ile ilgili bir rüya gördüm. Güneş ışığında küçük bir kafedeydik ve erkek arkadaşımdan ayrılmam gerektiğini fark etmemi sağladı. Hayır, gerçekten. Uyandım ve aklım başıma geldi" dedi.

          Billie Eilish, rüyadan kısa bir süre sonra o zamanki erkek arkadaşından ayrılmıştı.

        • 3

          Röportajın ilerleyen yerlerinde Billie Eilish, en sevdiği 'Spice Girl'ün hangisi olduğu ve Uno oynarken 'şiddet' eğilimleri göstermesi hakkında samimi bir şekilde konuştu. Ayrıca kırmızı halıda röportaj yapanların kendisine 'Mutlu musun?' diye sormasından nefret ettiğini de itiraf etti.

          Fotoğraflar: Depo, Avalon, Shutterstock

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa