Eilish, şunları söyledi:

"Hem kendine cinsel bir özellik kazandırmak istemeyip hem de bunu giymeye nasıl cesaret eder!’ benzeri yorumlar gördüm. ‘Onu artık sevmiyorum’ benzeri yorumlar yapıldı. Kazanamıyorum. Kesinlikle kazanamıyorum.”