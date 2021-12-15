"BÖYLE ŞEYLERİ ÇEKİCİ BULMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Şarkıcı, bu cinsel içerikli filmlerin kendisini nasıl etkilediğini yıllar sonra anladığını da sözlerine ekledi.

Bu filmlerin cinsellik yaşamaya başladıktan sonra da kendisini olumsuz etkilediğini itiraf eden Billie Eilish, bir şeyden hoşlanmasa bile bunu dile getirmemesi ve "Hayır" dememesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Eilish, ardından, "Çünkü böyle şeyleri de çekici bulmam gerektiğini düşünüyordum." dedi.