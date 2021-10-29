Jeff Bezos'un yatı Bodrum'da!

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (57), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı 136 metre uzunluğundaki lüks yatıyla soluğu Bodrum'da aldı.

Önceki gün yatını Yalıkavak açıklarına demirleyen Bezos, 20 kişiden oluşan koruma grubuyla Marina'ya gitti.

ALIŞVERİŞ YAPTI

Daha sonra bir mağazaya giren dünyaca ünlü iş insanı alışveriş yaptı. Mağazada bulunan personel dışarı çıkartılırken Jeff Bezos ile ilgilenilmesi için içeride sadece iki personel bırakıldı.

Kısa bir süre mağaza kalan Bezos, daha sonra 400 milyon dolar değerindeki lüks yatına geri döndü.

BILL GATES DE TÜRKİYE'DE!

Öte yandan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de teknesi 'Lana' ile Bodrum'dan sonra soluğu Marmaris'te almıştı. 107 metre uzunluğundaki lüks yatıyla mavi tura çıkan Gates, Hisarönü Körfezi'ne gelmişti. Bill Gates, daha sonra da Emel Sayın Koyu'na demirlemişti.