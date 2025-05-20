Bilirkişi Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? Bilirkişi Olma Şartları Neler?

Bilirkişi Nedir ve Bilirkişi Ne İş Yapar?

Hakim veya savcıların karar verme sürecinde bilgi sahibi olmadıkları konular karşılarına çıkabilir. Bu durumda teknik yahut özel bilgilere ihtiyaç duyulduğunda, karar mekanizmasının doğru işlemesi için alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulur. Bilirkişi nedir sorusunun yanıtı da tam olarak bu tanımı içerir. Kısaca bilir kişi, teknik konularda özel bilgi gerektiren durumlarla ilgili görüş bildiren uzman kişidir. Bilir kişi nedir sorunun somutlaşması için bir örnek vermemiz gerekirse eğer yıkılan bir binanın inşaat projesine uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda rapor veren kişidir. Bu bilgiye sahip olabilecek kişi ise inşaat mühendisidir. Alanında uzman bir inşaat mühendisi, hakim veya savcının doğru karar verebilmesi için gerekli raporu hazırlar. Daha detaylı olarak bilirkişi ne iş yapar diyenler için bilirkişinin görevlerine göz atalım…

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- Alanında uzman olmak

- İncelemesi gereken durum hakkında tarafsız ve objektif davranmak.

- Gerekli raporu hazırlarken de objektiflik ve tarafsızlığını korumak.

- Mahkeme tarafından kendisine verilen sürede raporu hazırlamak.

- Mahkemeye yardımcı olarak doğru karar vermelerini kolaylaştırmak.

Bilirkişi ne iş yapar diye maddelere baktığımızda bu kişilerin teknik ve özel konularda alanında uzman bireyler olduklarını görüyoruz. Bu durumda akla hangi meslekler bilirkişi olabilir sorusu geliyor. Bilirkişilik yapmaya elverişli olan meslek grupları, uzmanlık gerektiren alanlardan çıkar. Uzmanlık isteyen pek çok meslek dalı olsa da bilirkişilik yapmak için en yaygın olan meslekler şu şekilde sıralanabilir;

- Mimarlar ve mühendisler

- Doktorlar

- Bilişim uzmanları

- Eğitimciler

- Sigorta uzmanları

- Muhasebeciler Bilirkişi Olma Şartları Bilirkişi nedir ve bilirkişi ne yapar sorularını yanıtladık. Genellikle teknik bilgi gerektiren meslek gruplarından seçilen bilirkişi olmak için bazı şartları karşılamanız gerekir. Merak edenler için bilirkişi olma şartları; - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.

- Meslekten yahut memuriyetten çeşitli nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- En az 5 yıl mesleğinde çalışmış olmak.

- Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bilirkişilik temel eğitimini almış olmak.

- Bilirkişilik yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.

- Bilirkişi bölge kurulu tarafından başvurunun kabul edilmiş olması. Bilirkişi Nasıl Olunur? Bilirkişi nasıl olunur sorusuna yanıt arayanların en çok merak ettiği noktalardan biri; bilirkişi olmak için ne mezunu olmak gerekir konusuyla ilgilidir. Öncelikle her meslek grubundan kişilerin bilirkişi olabileceğini söyleyelim. Ancak bu kişilerin alanında uzman olduklarına dair diploma ya da belgeye sahip olmaları gerekir. Bu kişiler genellikle lisans mezunu olsalar da bazı teknik alanlar için durum değişebilir. Teknik alanlarda meslek lisesi diploması ya da ustalık belgesi de yeterli olabilmektedir. Örneğin araç eksperliği, teknik bilgi gerektiren bir alan olarak bu konuya örnek verilebilir. Sonuç olarak alanında uzman kişilerin diploma ya da belgeye sahip olmaları ile birlikte bilirkişi olma şartlarını da taşımaları gerekir. Tüm bu koşullar sağlandığında bilirkişi nasıl olunur sorusunu cevaplamaya sıra gelecektir. Bilirkişi olmak için atılması gereken adım gerekli başvuruları yapmak olacak. Bilirkişi olmak için nereye başvurulur diye merak edenler için Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmanız gerektiğini ekleyelim. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından açılan başvurulara e-Devlet sistemi üzerinden başvurabilirsiniz.

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