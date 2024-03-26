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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir' sergisi açıldı

        'Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir' sergisi açıldı

        Çubuklu Silolar'da açılan Dijital Sanatlar Müzesi, gerçeklik kavramına medya sanatının gözünden yeni ve alternatif bir bakış açısı sunan "Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?" başlıklı sergiyi pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:08
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        'Bilinci Yeniden Kurmak' sergisi açıldı
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        Çubuklu Silolar’da yer alan Dijital Sanatlar Müzesi açılış sergisi olarak, 1979’dan beri dijital devrimin izlerini süren ve tüm dünyadan sanatçı, sanat teknolojisi ve bilim insanını bir araya getiren Ars Electronica’dan “Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?” başlıklı bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

        Sergide, Ars Electronica’nın en prestijli ödülü Golden Nica’ya sahip olan Universal Everything; Prix Ars Electronica ödüllü Yatreda; Honorary Mention almış Shinseungback Kimyonghun ve Quadrature ile Grand Prize kazanmış Alexandra Daisy Ginsberg’in yanı sıra uluslararası ölçekte görünürlüğe sahip Theresa Reiwer, Nohlab, ha:ar ve Atıf Akın’ın son dönem eserleri yer alıyor.

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        Ars Electronica küratörlüğünde ve Piksel.Creative Solutions prodüktörlüğünde gerçekleşen “Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?” sergisindeki eserler, gerçeklik hakkındaki temel soruları yeniden düşünmeye teşvik ediyor. “Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?” sergisi, medya sanatını kültürel ve toplumsal birliktelikler üzerinden incelerken izleyiciyi de bu yönde cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Sanat ve teknoloji ekseninde bir düşünce alanı açmayı hedefleyen sergi, izleyiciyi somut olanın sınırlarının ötesini keşfetmeye ve algılanabilir gerçekliklere temas etmeye davet ediyor.

        İBB Miras ve İBB Kültür tarafından şehre yeniden kazandırılan, toplam alanı 20 bin metrekareyi bulan Çubuklu Silolar büyük bir kütüphane, atölye, karşılama merkezi, sahne, gökyüzü çayırı, çocuk oyun alanları, kafe ve restoran gibi birimlerin yanı sıra Dijital Sanatlar Müzesi ile Doğa ve Bilim Müzesi’ne de ev sahipliği yapıyor.

        “Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?” sergisi, 10 Haziran 2024 tarihine kadar pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Çubuklu Silolar Dijital Sanatlar Müzesi’nde ücretsiz olarak görülebilir.

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