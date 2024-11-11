Bilime göre egzersiz için en iyi zaman: Sabah 8 ve akşam 6 | Sağlık Haberleri

Bilime göre egzersiz için en iyi zaman: Sabah 8 ve akşam 6 | Sağlık Haberleri

BMC Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, sabah saat 8 ve akşam 6 arasında yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya koydu.

Almanya'nın Regensburg Üniversitesi'nden Profesör Dr. Michael Leitzmann'ın başkanlık ettiği çalışmaya göre, 42 ile 79 yaşları arasındaki 86 bin 252 kişi üzerinde yapılan araştırma, sabah 8 ile akşam 6 arasında egzersiz yapanların, diğer saatlerde aktif olanlara göre daha düşük kanser riski taşıdığını gösterdi. Bu bulgular, egzersiz zamanlamasının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin daha geniş çapta incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

REKLAM advertisement1

EGZERSİZ ZAMANI ÖNERİLERİ Doç. Dr. Çiğdem Çınar, egzersizin sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal sağlık üzerinde de faydalar sağladığını belirtti. Doç. Dr. Çınar, "Sabah saatlerinde yapılan aerobik egzersizler, günün geri kalanında daha enerjik hissetmemize yardımcı olabilir ve metabolizmamızı hızlandırarak kilo kontrolü sağlamakta etkilidir" dedi. REKLAM Doç. Dr. Çınar, egzersizin endorfin salınımını tetikleyerek kaygı ve depresyon semptomlarını hafiflettiğini ifade ederek, sabah yapılan egzersizlerin, gün boyunca daha pozitif bir ruh hali sağladığını söyledi.

SABAH EGZERSİZİ: BEYİN FONKSİYONLARINI ARTIRIYOR Sabah saatlerinde yapılan aerobik egzersizlerin beyin fonksiyonlarını artırdığını, vücut sıcaklığını yükselterek gün boyu daha uyanık ve odaklanmış hissetmemize yardımcı olduğunu belirten Doç. Dr. Çınar, sabah egzersizlerinin metabolizmayı hızlandırarak günün ilerleyen saatlerine göre daha verimli olduğunu vurguladı. ÖĞLE YÜRÜYÜŞLERİ: STRESİ AZALTIYOR Doç. Dr. Çınar, öğle arasında kısa bir yürüyüşün iş stresini azalttığını ve öğleden sonra daha verimli çalışmayı sağladığını söyledi. Çınar, “15-20 dakikalık bir yürüyüş, bedensel ve zihinsel rahatlama sağlar” dedi.

AKŞAM EGZERSİZİ: KAS GÜCÜNÜ ARTIRIYOR Doç. Dr. Çiğdem Çınar akşam saatlerinde yapılan direnç egzersizlerinin daha verimli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Çiğdem Çınar, “Kaslarımızın daha ısındığı akşam saatlerinde yapılan egzersizler, kas gelişimini destekler ve dayanıklılığı artırır” ifadelerini kullandı. AKŞAM YOGA VE ESNEME: İYİ BİR UYKU İÇİN Akşam saatlerinde yapılan yoga ve esneme hareketlerinin uyku kalitesini artırdığını söyleyen Doç. Dr. Çınar, “Vücuda rahatlama sağlayan bu egzersizler, iyi bir uykuya geçişi kolaylaştırır” dedi. Doç. Dr. Çınar, egzersizin sağlığa katkısının büyük olduğunu ancak egzersiz zamanlamasının bu faydaları artırabileceğini belirterek, “Önemli olan, egzersiz alışkanlığını yaşam tarzına entegre etmek. Sabahları kısa bir yürüyüş, öğle arası dışarıda bir gezinti veya akşam saatlerinde kas güçlendirici egzersizler ile sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturulabilir” dedi.