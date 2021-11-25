Bilim Kurulu Üyesinden 3. doz açıklaması!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Şener, "Yüksek vaka sayılarıyla Avrupa'da aslında Almanya ve Avusturya çok dikkat çekiyor. Türkiye'de baktığımızda aslında 2 aydır vaka sayıları, yüksek stabil durumda. Bir sıçrama da yok, istenilen düzeye düşme de yok. Bir durumdan buna baktığımızda, 'kötünün iyisi' de diyebiliriz. Günlük vaka sayılarının düşmesini, sıfıra inmesini istiyoruz ancak günde 200 vatandaşımız ölüyor" dedi.
"AVRUPA'NIN VAKA SAYILARINDA CİDDİ BİR SIÇRAMA VAR"
Avrupa'yla Türkiye'yi de kıyaslayan bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şener, "Avrupa'yla kıyaslayacak olursak bizim toplam nüfusa göre aşılama oranımız yüzde 60'larda. Almanya ve Avusturya'da da bu oran daha yüksek olmasına rağmen onlardaki vaka sayılarında ciddi bir sıçrama var. Bunun temel nedeni 3'üncü doza geç başlamış olmaları" diye konuştu.
"3'ÜNCÜ DOZ İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL"
Türkiye'nin 3'üncü doza birçok ülkeye göre daha erken başladığını belirten Prof. Dr. Şener, "Bir diğer taraftan da baktığımızda yüksek stabil seyreden vaka oranlarının aşağı düşmemesindeki sebep de aşılama oranlarını yukarı çıkaramamamızdan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim uzmanlarının çağrılarına rağmen 3'üncü doz istenilen seviyede değil. Bazı insanlarda '2'nci doz aşıyı oldum, 3'üncü dozu olmama gerek yok' gibi bir algı var. Bunun yanında 'Aşıya gerek yok' diyen bazı kişiler de var. Bu hastalığın ağır ve ölümcül seyredilmediğine yönelik fikirleri olanlar da var. Bu durumun sıkıntısını hep beraber çekiyoruz. Bu bize, günlük 20- 30 bin arası vaka ile günlük 200 vatandaşımızın ölümü şekilde yansıyor" dedi.
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