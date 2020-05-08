Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan aşı ile ilgili anlamlı paylaşım! - Haberler

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Koronavirüse (Covid-19) karşı dünya genelinde aşı çalışmaları devam ediyor. Bazı aşı çalışmalarında, yapılan testlerin olumlu sonuçlar vermesi üzerine insan denemelerine de geçildi. Tüm dünyanın gözü ve kulağı koronavirüse karşı geliştirilecek aşı haberinde...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap'tan da bugün anlamlı bir paylaşım geldi.

Prof. Dr. Azap, Üç bin yıldan daha uzun süre insanlarda salgınlar yapan çiçek hastalığının aşı sayesinde yeryüzünden silindiğine dikkat çekti.

"AŞI CANDIR"

Prof. Dr. Azap, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün insanlığın sağlık alanında elde ettiği en büyük başarının yıldönümü. Aşı sayesinde çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilişinin 40. yılı. Şimdi tamamen unuttuğumuz hastalık sadece 20. yüzyılda 300 milyon ölüme, bundan çok daha fazla sakatlığa neden olmuştu. Aşı candır!" dedi.