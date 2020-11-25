Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde hızla artan koronavirüs vaka sayılarının ardından haftasonu 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar da belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, yeni kısıtlamalar getirilecek mi?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 25 KASIM?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Bakan Koca'nın saat 19.00'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.