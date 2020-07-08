1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen Koronavirüs bilim kurulu toplantısının yenisi bugün gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kritik toplantıda ele alınan konular ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları merakla bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? 8 TEMMUZ 2020

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklamasını saat kaçta yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Normalleşme dönemine geçildiğinden beri insanların, sosyal mesafe kurallarına uymadığı, maskesiz dolaştığı dikkatlerden kaçmadı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir takım kısıtlamaların yeniden gündeme geleceği iddialar arasında.