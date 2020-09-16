Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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