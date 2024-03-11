Araştırmacılar 297 katılımcıya ya gerçek yiyecek fotoğrafları ya da yapay zeka tarafından oluşturulan kopyalardan oluşan bir dizi görsel gösterdi.

Yapay zeka görüntüleri, orijinal fotoğrafların OpenAI'nin DALL-E 3'üne yerleştirilmesi ve yapay zekadan "bu fotoğrafı kopyalamasının" istenmesiyle oluşturuldu.

Görüntüler yan yana gösterildiğinde araştırmacılar, katılımcıların yapay zeka tarafından yapılan ve hangisinin gerçek olduğunu tespit etme konusunda genel olarak çok iyi olduklarını buldu.

Başarı oranı havuç suyu görselinde yüzde 62'den çikolata kaplı yer fıstığı görsellerinde yüzde 91'e kadar değişiyordu.

Ancak katılımcılara görseller ayrı ayrı gösterildiğinde işin çok daha zor olduğunu gördüler.

Temel malzeme çiğ olarak yenmediğinde araştırmacılar, bu haşlanmış patateslerle burada olduğu gibi pişirilmiş bir fotoğrafını kullandılar