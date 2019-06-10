10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikalı bilim insanları geliştirdikleri ilaçla tip 1 diyabet hastalığının gelişimini 2 yıla kadar geciktirebilmeyi başardıklarını duyurdu.
Yale Üniversitesi´nden bilim insanları, ilacı 14 gün süreyle kullanan diyabet riski yüksek hastalarda bu hastalığa yakalanma riskini 2 yıla kadar geciktirdiklerini belirtti.
76 HASTAYA TEDAVİ UYGULANDI
AA'nın Sciencemag bilim dergisi kaynaklı haberine göre; Yale Üniversitesi´ndeki Endokrinolog Doktor Kevin Herold liderliğindeki ekip, tip 1 diyabete yakalanma riski yüksek olan 8 ile 49 yaş aralığındaki 76 hastaya tedavi uyguladı.
Gönüllü ilaç tedavisi uygulanan 44 gönüllü hastanın 19´unda diyabet gelişirken bunların yarısında da hastalık ortalama 48.4 ay içersinde ortaya çıktı.
32 gönüllüye verilen tesirsiz ilaç sonrasında ise bu kişilerin 23´ünde diyabet gelişirken, yarısında hastalık ortalama 24.4 ay içersinde ortaya çıktı.
İlaç tedavisi sonlandığında ise ilaç kullanan grupta diyabet hastalığı ertelenenlerin oranı yüzde 57 iken bu, tesiri olmayan ilaç kullananlarda yüzde 28 oldu.
İLACIN ONAYLANMASI İÇİN BAZI EK ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREKİYOR
Habere göre, ilaç, pankreastaki insülin üreten hücreleri öldüren beyaz kan hücrelerini bağışıklık sisteminde değiştiriyor.
Diyabeti 2 yıl ertelemenin bile özellikle çocukları şeker hastası olan aileler için çok önemli olduğunu söyleyen Florida Üniversitesi´nden Patolojist Mark Atkinson, anne ve babaların çocuklarının kan şekeri seviyelerini ölçmek için 2 yıl boyunca geceleri daha az uyanmak zorunda olmalarının bile çok değerli olduğunu belirtti.
İlacın onaylanması için bazı ek çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.
Amerikan Diyabet Derneği´nin San Francisco´daki toplantısında sunumu yapılan ilaçla ilgili detaylar `Yeni İngiltere Tıp´ dergisinde yayımlandı.
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