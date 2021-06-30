Biliç'e büyük şok! 7-0 kaybetti

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Japonya'dan Kawasaki'ye sahasında 7-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla beraber Asya Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda Kawasaki 6 puanla ilk sıraya kurulurken; Beijing Guoan 1 puanda kaldı.

Bir süredir adı Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle anılan Slaven Bilic'in Çin'deki geleceği tartışma konusu oldu. Takımıyla henüz 4 maça çıkan antrenör, bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken; 3'ünde mağlubiyeti tattı.

Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Hırvat hocayı kulübü bırakmamıştı.