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Biliç'e büyük şok! 7-0 kaybetti

Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Çin ekibi Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Japon temsilcisi Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu

30.06.2021 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Biliç'e büyük şok! 7-0 kaybetti

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Japonya'dan Kawasaki'ye sahasında 7-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla beraber Asya Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda Kawasaki 6 puanla ilk sıraya kurulurken; Beijing Guoan 1 puanda kaldı.

Bir süredir adı Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle anılan Slaven Bilic'in Çin'deki geleceği tartışma konusu oldu. Takımıyla henüz 4 maça çıkan antrenör, bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken; 3'ünde mağlubiyeti tattı.

Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Hırvat hocayı kulübü bırakmamıştı.

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