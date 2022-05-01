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Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları 'Bizimkiler' ve 'Kaygısızlar'da canlandırdığı karakterle tanınan Bilge Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı

01.05.2022 - 08:32 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Kapıcılar Kralı'nın senaryosunu yazan Umur Bugay, filmdeki karakterleri geliştirerek 'Bizimkiler'i dizisini ekranlara taşıdı. 1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan dizi, 459 bölümüyle Türk televizyonlarının en kült yapımlarından biri oldu.

  • Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevrelerindeki ilişkileri komik bir dille anlatan dizide, Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Cihat Tamer ve Ercan Yazgan gibi birbirinden usta oyuncular rol aldı. Hemen hemen her karakterin ayrı birer fenomen olduğu yapımdaki pek çok sanatçı artık aramızda değil. Kadrodaki bazı isimlerin ise artık gözlerden uzak bir yaşamı var.

  • Onlardan biri de Bilge Parlak... Dizide Salih Kalyon'un canlandırdığı üç kağıtçı 'Tak Tak Sedat'ın kızı 'Aslı' rolüyle ekranlara gelen Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdiki hayatını anlattı.

  • 44 yaşındaki Parlak'ın hayatını gazetedeki bir ilan değiştirmiş. Parlak, ekranlarla tanışmasını şöyle anlattı:

    Oyunculuk serüvenim 1987 yılında bir gazete ilanıyla başladı. TRT 2 için bir çocuk dizisi çekileceği ve bu proje için de çocuk oyuncular aranıyordu. 250 çocuk arasından 12'ye kaldım. 9 yaşında, cumartesi ve pazar günleri çekilen 'Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf' adlı dizide 39 bölüm rol aldım.

  • USTALARDAN FEYZ ALDIM

    Konservatuar eğitimi almadığını söyleyen Parlak, en büyük şansının birbirinden usta sanatçılar ile çalışması olduğunu ifade etti: 'Bizimkiler' kadrosunu anlatmama zaten gerek yok. Sette çok değerli isimler vardı. Ben de onlardan feyz alıyordum. Oyunculukları ve hayat deneyimleri benim için çok büyük derslerdi.

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