Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak'ta park halindeki Murat N'ye ait 11 AAF 956 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.